Dni Ziemi w Flex

Program Flex Global Citizenship zakłada osiągnięcie do 2020 roku 20 celów w 5 obszarach tematycznych, jakimi są ludzie, społeczność, innowacje, spójność i środowisko. Każdy z nich odpowiada celom w zakresie zrównoważonego rozwoju sformułowanym przez Organizację Narodów Zjednoczonych. W ten sposób Flex dąży do najwyższych standardów. Oznacza to m.in. prowadzenie działań mających zredukować zużycie wody i emisję dwutlenku węgla, a także zwiększenie stopnia recyklingu surowców i wykorzystania energii odnawialnej. W ramach wyzwania jakie postawiła sobie firma, podczas dwutygodniowych obchodów Dnia Ziemi, zrealizowano bloki tematyczne poświęcone edukacji, zdrowiu oraz ekologii.

Pracownikom zaproponowano zadanie polegające na zaprojektowaniu ekologicznego gadżetu firmowego, a dla ich dzieci przygotowano konkurs plastyczno-literacki, którego tematem były rodzinne działania proekologiczne. Na autorów najciekawszych prac czekały oczywiście nagrody! Zorganizowano także Konkurs Wiedzy Ekologicznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie. Zainteresowanie było bardzo duże, ponad 40-stu licealistów przystąpiło do rozwiązywania testu, walcząc o ciekawe nagrody ufundowane przez Flex.

W czasie obchodów jeszcze intensywniej zachęcano pracowników do zgłaszania pomysłów mających przyczynić się do usprawnienia działań firmy, zwłaszcza tych w zakresie ekologii, np. prowadzących do zwiększenia stopnia recyklingu. Dodatkowo prowadzona była zbiórka elektroodpadów, na uczestników której czekały drobne niespodzianki.

Utrzymywanie zróżnicowanej diety, bogatej w niezbędne składniki odżywcze wspomogły dania wegetariańskie, które pojawiły się w kantynie pracowniczej. Nie zapomniano też o miłośnikach przekąsek! W maszynach vendingowych umieszczono produkty przygotowane w 100% z naturalnych składników i nie zawierające cukrów, sztucznych barwników i aromatów.

Podczas wizyty w zaprzyjaźnionym Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie zespół Flex zaproponował podopiecznym ośrodka zabawę związaną z recyklingiem. Omówiono i posegregowano wszystkie rodzaje odpadów, a także omówiono które z nich można ponownie wykorzystać. Powstały też fantastyczne stroje na bazie odpadów. Ten element zabawy cieszył się największym entuzjazmem!

Obchody Dni Ziemi zakończyły się Eko Jarmarkiem, na którym pracownicy poznali ciekawostki na temat recyklingu, skonsultowali się z dietetykiem, poczęstowali świeżymi sokami i owocami, a nawet odebrali sadzonki kwiatów! Za pomocą akcji takich jak ta Flex staje się coraz bardziej przyjazny środowisku, a tegoroczne pomysły oddziału w Tczewie zostały docenione na poziomie globalnym zapewniając mu wygraną w kategorii „Najbardziej innowacyjna inicjatywa” w wewnętrznym konkursie firmowym. Na pewno nie jest to ostatnio słowo firmy w temacie ekologii!